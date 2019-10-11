МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Внешний долг РФ с начала года вырос на 16,9 миллиарда долларов, или на 3,7%, и составил на 1 октября 471,6 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

Как отмечает ЦБ, важную роль сыграло приобретение нерезидентами в первой половине года суверенных ценных бумаг, а также рост задолженности в рамках отношений прямого инвестирования прочих секторов, частично скомпенсированные продолжающимся сокращением внешних долговых обязательств банков.

"Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября 2019 года, по оценке Банка России, составил 471,6 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 16,9 миллиарда долларов США, или на 3,7%", — говорится в сообщении.