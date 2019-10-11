МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре, по предварительной оценке, увеличился до 96 пунктов с уровня сентября в 93,2 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя до 92 пунктов.