Индекс потребительских настроений в США в октябре значительно вырос, ожидалось снижение
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре, по предварительной оценке, увеличился до 96 пунктов с уровня сентября в 93,2 пункта, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя до 92 пунктов.
https://1prime.ru/state_regulation/20191011/830401192.html