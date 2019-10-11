СУЗДАЛЬ (Владимирская область), 11 окт — ПРАЙМ. "Русал" предлагает снизить цену электроэнергии для крупных экспортеров, очистив ее от перекрестного субсидирования; это предложение компания хочет включить в законопроект "О защите и поощрении капиталовложений", сообщил директор "Русала" по работе с естественными монополиями Максим Балашов.

"Есть сейчас вопрос по защите инвестиций, законопроект, который разрабатывается. Вопрос обсуждался на сессии Российского экспортного центра. Мы в качестве предложений давали идею по фиксации тарифа на электроэнергию для крупных экспортеров… Это может быть прямая субсидия экспортеру, это может быть некий фиксированный тариф экспортера или же расчет стоимости, который исключает перекрестное субсидирование из оплаты полностью для экспортера под условия его экспорта", — сказал Балашов на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России".

"После обсуждения мы пришли к тому, что прямая субсидия невозможна. В итоге это все трансформировалось в предложение РСПП через оговорку в законе, которая должна позволять фиксировать некие базовые условия, которые будут предусмотрены законом для экспортеров. Как мы считаем, это должна быть некая расчетная величина, которая будет исключать перекрестное субсидирование", — сообщил он. По его словам, компания предлагает зафиксировать это "не менее чем на пять лет".

В России действуют несколько видов перекрестного субсидирования, в частности, промышленность доплачивает за более низкие тарифы для населения. Объемы такой перекрестной оплаты Минэнерго и ФАС считают по-разному, оценки составляют 200-300 миллиардов рублей в год.

Балашов рассказал, что вопрос возник из-за необходимости поддержки Кандалакшского завода "Русала", по которому были вопросы с высокой ценой электроэнергии. Поддержка этого конкретного предприятия прорабатывается с региональными властями, возможно, в рамках создания технопарка. Также есть вариант заключения специального инвестиционного контракта.