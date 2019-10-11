СОЧИ, 11 окт — ПРАЙМ. Закон о категоризации инвесторов может заработать с апреля 2021 года, такое мнение высказал журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах форума финансовых инноваций Finopolis.

Госдума в мае приняла в первом чтении законопроект о категоризации инвесторов — физлиц на рынке ценных бумаг брокерами и другими участниками финрынка. Предполагается, что сложные фининструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам, неквалифицированные инвесторы для получения доступа к таким инструментам должны будут пройти соответствующее тестирование. Тесты будут формулироваться профильными саморегулируемыми организациями (СРО).

"Мы проводим активные консультации и с крупными участниками рынка, и с саморегулируемыми организациями. Последняя состоялась две-три недели назад, и она подтолкнула нас к тому, чтобы с одной стороны упростить регулирование. Возможно, мы откажемся, с большой вероятностью, от трех категорий и их будет все-таки две: квалифицированный и неквалифицированный", — рассказал Швецов. "Главное изменение, которое мы для себя приняли, что мы не откажемся от принципа продавать клиенту то, что он понимает. Этот принцип остается, но выявление, насколько человек это понимает, то есть конкретно, какие вопросы ему будут задавать и что он будет отвечать, будет на уровне стандартов саморегулируемых организаций", — отметил он.

Квалифицированный инвестор должен будет соответствовать одному из трех критериев: иметь квалификационный сертификат, список которых утверждает СРО, 10 миллионов рублей в фининструментах или два года опыта работы в финансовой компании на должностях, связанных с операциями на финрынках. По имущественному цензу, если у инвестора будет 10 миллионов рублей, он будет считаться квалифицированным инвестором, если меньше — то неквалифицированным.

"Мы согласны с тем, что товар, не ограниченный в обороте, — это было замечание экспертного управления президента, — должен быть доступен потребителю с ограничениями. То есть в рамках последнего слова и определенного лимита брокер, если его внутренние процедуры позволяют это делать, будет предоставлять сервис клиенту по операциям с таким товаром, но ордер будет ограничен 50 тысячами рублей. Если клиент захочет купить еще больше, ему опять придется пройти или не пройти тестирование. Если он пройдет, то сможет совершать сделки уже без лимитов, если не пройдет, то опять он будет ограничен ордером в 50 тысяч рублей", — сказал Швецов.

Неквалифицированные инвесторы должны будут проходить тестирование по сложным фининструментам, и если они захотят приобрести, например, иностранные ценные бумаги, которые не входят в российские котировальные списки, но входят в листинг и индекс иностранной биржи, они должны будут пройти тестирование. При этом если брокер увидит, что человек совершает нерациональные действия, он будет иметь право заставить человека пройти еще одно тестирование.

"Я надеюсь, что до конца октября нам с рынком удастся договориться… В этом виде, я думаю, мы с 1 апреля 2021 года вполне можем запустить, то есть принять его в осеннюю сессию. Мы поговорили с финансовыми организациями, им нужно не менее четырех месяцев после принятия стандартов СРО для того, чтобы окончательно работало программное обеспечение. Поэтому я очень надеюсь, если этот закон будет принят в осеннюю сессию, к середине следующего года СРО уже утвердят в Центральном банке свои стандарты", — сказал Швецов.