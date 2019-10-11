МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. США и Китай достигли частичных договоренностей в сфере торговли, которые могут позволить достичь перемирия в торговой войне, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Согласно источникам, в рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот, пишет агентство.

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем проходит на текущей неделе в четверг и пятницу. Ранее Трамп заявил, что Китай хочет достичь сделки, а переговоры между странами идут хорошо.

Переговоры проходят всего за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары. На фоне позитивных заявлений трейдеры оценивают перспективы достижения частичного соглашения по торговле между странами.