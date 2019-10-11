КИЕВ, 11 окт /ПРАЙМ/. Объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или почти 23 миллиарда долларов, заявил в пятницу глава Нацбанка (ЦБ) Украины Яков Смолий.

"Сегодня объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 миллиардов гривен (почти 23 миллиарда долларов — ред.). Это — один из системных рисков для нашей финансовой системы. Если бы должники ответственно относились к собственным обязательствам и возвращали средства, банки смогли бы расформировать резервы, сформированные на случай невозврата кредитов, и направить этот ресурс для кредитования реального бизнеса, который работает", — цитирует Смолия пресс-служба президента Украины.

В частности, он отметил, что ситуация с Приватбанком сложная, поскольку весь портфель проблемных кредитов — это ссуды прежним владельцам. "Государство пытается вернуть эти средства через суды разных юрисдикций: на Украине, в Великобритании, США и Швейцарии", — также цитирует главу НБУ пресс-служба.

Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в банк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность. Но в апреле суд признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор его купли-продажи банка. Решение было принято по иску Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года.

НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка, и кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда по этому вопросу.

В сентябре суд в Киеве начал слушать иск о незаконности национализации Приватбанка по сути. По словам адвоката Андрея Пожидаева, в суде рассматривается законность договоров, которые заключались государством в процессе выведения Приватбанка с рынка. Истцами выступили Коломойский и компания Triantal Investments Ltd. Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым привлечение международных независимых экспертов для урегулирования вопросов с Приватбанком еще до суда.