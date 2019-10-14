ПЕКИН, 14 окт — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем за девять месяцев 2019 года составил 80,13 миллиарда долларов, что на 3,7% больше показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию в январе-сентябре 2019 года вырос в годовом соотношении на 1,3% и составил 35,64 миллиарда долларов, при этом импорт из России в КНР вырос на 5,6%, — до 44,49 миллиарда долларов.

Отдельно в сентябре Китай закупил у РФ товаров на 4,97 миллиарда долларов, при этом экспортировал в Россию на 4,5 миллиарда долларов.

По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ, оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 году составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Экспорт из России в Китай составил 56,066 миллиарда долларов (рост на 44,1%), импорт в РФ из Китая — 52,218 миллиарда долларов (рост на 8,7%). Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 15,7% с 14,9%.

ТОВАРООБОРОТ С США

Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира продолжает падать, по итогам девяти месяцев 2019 года составил 402,65 миллиарда долларов, что на 14,8% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, экспорт КНР в США за отчетный период сократился на 10,7%, составив 311,99 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 90,66 миллиарда долларов, это на 26,4% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.

В сентябре экспорт из КНР в США составил 47 миллиардов долларов, импорт из Штатов – 10,58 миллиарда долларов.

Товарооборот между США и КНР по итогам 2018 года вырос на 28,5% — до 633,5 миллиарда долларов. При этом китайский экспорт в США вырос на 11,3% и составил 478,4 миллиарда долларов, а импорт из США в Китай — на 0,7%, до 155,09 миллиарда долларов. Таким образом, торговый дисбаланс в 2018 году вырос до 323,3 миллиарда долларов с 275,8 миллиарда в 2017 году.