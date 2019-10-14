МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) города Москвы в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Город является крупнейшим и самым важным рынком страны, что делает Москву устойчивой к потенциальным шокам в области доходов", — говорится в сообщении агентства.

Эксперты Fitch отмечают устойчивость доходов, в основе которых лежит диверсифицированная налоговая база. "Доходы города в основном состоят из налогов, на которые в среднем пришлось 90,3% общего операционного дохода в 2014–2018 годах. За налогами в общем объеме доходов города следуют различные сборы и штрафы (7,1%)", — отмечает агентство.

Fitch добавляет, что РДЭ Москвы ограничены РДЭ Российской Федерации на уровне "BBB" со стабильным прогнозом. "Повышение РДЭ Российской Федерации приведет к повышению рейтинга Москвы", — указывает агентство. То же самое касается и понижения, добавляет Fitch.