МИНСК, 14 окт — ПРАЙМ. Белоруссия на текущей неделе планирует заключить договор с компанией Crowell & Moring, которая поможет ей получить в США признание как страны с рыночной экономикой, сообщило в понедельник белорусское министерство экономики.

Ранее в октябре правительство Белоруссии своим постановлением поручило этому министерству нанять в США юристов Crowell & Moring, которые будут сопровождать процесс перевода республики из статуса страны с нерыночной экономикой в статус государства с рыночной экономикой. Предполагается, что получение такого статуса упростит доступ белорусских экспортеров на рынок США, а также станет дополнительным преимуществом при вступлении республики в ВТО.

"На текущей неделе на полях ежегодных заседаний Совета управляющих Группы ВБ и МВФ в Вашингтоне планируется подписать договор между министерством экономики Беларуси и компанией Crowell & Moring, которая имеет положительный опыт в юридическом сопровождении подобных процедур", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что статус страны с нерыночной экономикой был автоматически унаследован Белоруссией после распада СССР. Такой статус позволяет правительству США для защиты американских предприятий применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции. Ранее успешно пересмотрели свой статус экономики Россия, Казахстан, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, указывает министерство.

"В силу развития белорусско-американских отношений и укрепления деловых связей возникла необходимость в пересмотре такого подхода, с тем чтобы белорусские компании-экспортеры и американские инвесторы в нашей стране могли пользоваться недискриминационным режимом в торговле", — подчеркивает ведомство. В Минэкономики считают, что "белорусская экономическая политика уже на протяжении многих лет соответствует рыночным принципам".

По его данным, решение данного вопроса возможно через процедуру пересмотра министерством торговли США статуса экономики Белоруссии. Она проводится с использованием услуг международных юридических компаний и длится ориентировочно до года.