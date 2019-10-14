ЛОНДОН, 14 окт — ПРАЙМ. Британское правительство исключает даже техническое продление сроков Brexit, Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября, заявил официальный представитель канцелярии премьера.

"Мне ничего не известно о том, что подобное может произойти. Премьер-министр четко дал понять, что мы покинем ЕС 31 октября", — сказал представитель премьера, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли будет отодвинуть срок выхода из ЕС на пару недель для завершения переговоров по соглашению с Брюсселем.

Он также заявил, что переговорщики далеки от компромисса.

"Переговоры идут конструктивно, но многое еще предстоит сделать", — сказал представитель премьера.

Глава правительства Борис Джонсон заявлял, что выведет страну из ЕС 31 октября с соглашением или без. Однако в сентябре парламент принял закон, обязывающий главу правительства просить о переносе сроков Brexit в первый рабочий день после 19 октября, если текст соглашения о выходе не будет согласован до 19 октября (предстоящей субботы). Джонсон после принятия закона заявил, что "лучше умрет под забором", чем попросит о переносе сроков Brexit.