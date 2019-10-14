МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ в 2020 году выделит 177 миллиардов рублей на лекарственное обеспечение россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В целом на цели лекарственного обеспечения в бюджете 2020 года правительством предусмотрено 177 миллиардов рублей. Это серьезные деньги, которые как раз связаны с обеспечением перечня жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, то, что относится к компетенции федерального правительства", — сказала Голикова на совещании с вице-премьерами под руководством премьер-министра.

По ее словам, порядка 60 миллиардов рублей будут направлены на лечение 12 высокозатратных нозологий и порядка 51 миллиарда рублей — на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в субъектах РФ.