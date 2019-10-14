ЛОНДОН, 14 окт — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании, канцлер Саджид Джавид планирует 6 ноября представить в парламенте первый после Brexit доклад по бюджету, говорится в сообщении британского казначейства.

"Это будет первый бюджет после выхода из ЕС. Я представлю наш план по формированию экономики в будущем и дам начало нашей инфраструктурной революции", — приводятся слова Джавида.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что выведет страну из ЕС 31 октября с соглашением или без. Однако в сентябре парламент принял закон, обязывающий главу правительства просить о переносе сроков Brexit в первый рабочий день после 19 октября, если текст соглашения о выходе не будет согласован до 19 октября (предстоящей субботы). Джонсон после принятия закона заявил, что "лучше умрет под забором", чем попросит о переносе сроков Brexit.