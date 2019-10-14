ЭР-РИЯД, 14 окт — ПРАЙМ. По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда подписано свыше 20 документов, в том числе хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти, передает корреспондент РИА Новости.

Также подписано заявление о намерениях между Роскосмосом и саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области финансирования космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Кроме того, подписаны программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня совместно с МПК и протокол между министерством энергетики двух стран о сотрудничестве в области энергетики.