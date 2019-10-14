ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Глава минфина США Стивен Мнучин не исключает введения новых пошлин против Китая 15 декабря, однако надеется на заключение сделки.

"У меня есть все ожидания, что если сделки не будет, то эти пошлины начнут действовать, но я считаю, что мы достигнем соглашения", — сказал он в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о запланированном введении пошлин против Китая 15 декабря.

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в минувшие четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть сделки США с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.