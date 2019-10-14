МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития России по согласованию с Минэнерго решило не включать в прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы компании "Русгидро", "Россети" и "Транснефть", сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Иван Безменов.

Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, внесенный правительством РФ одновременно с проектом федерального бюджета на соответствующий период, предусматривает снижение доли участия РФ в "Русгидро", "Совкомфлоте", "Транснефти", "Ростелекоме", "Россетях" и ОЗК.

В связи с этим член бюджетного комитета Госдумы Вера Ганзя спросила у присутствующих в понедельник на заседании комитета представителей кабмина о том, какой объем средств получит бюджет от реализации акций этих компаний, "насколько эти средства выверены и насколько они, действительно, объективны".

"Действительно, в проект прогнозного плана изначально были включены такие компании, как "Русгидро", "Россети" и "Транснефть". В настоящее время, по результатам согласительных совещаний с Минэнерго, мы подготовили соответствующий протокол, мы не планируем их включать", — заявил Безменов, отвечая на вопрос депутата.

Он также отметил, что в настоящее время практически завершены согласительные процедуры с федеральными органами исполнительной власти. Говоря об акционерных обществах, которые планируются к включению в прогнозный план приватизации, глава департамента напомнил, что по состоянию на сентябрь в реестр федерального имущества включено 1046 АО. "Из них мы планируем включить 222 АО, семь из которых относятся к разряду крупнейших", — добавил Безменов.

Говоря о причинах невключения оставшихся 824 хозяйствующих объектов в план приватизации, он напомнил, что 422 АО – это общества, являющиеся дочерними обществами вертикально-интегрированных структур и госкорпораций. "То есть это те либо штучные акции, либо небольшие пакеты, которые образуются в результате проводимых допэмиссий и, соответственно, они в последующем вносятся в сами госкорпорации", — заметил представитель Минэкономразвития. При этом поступления от продажи, за исключением крупнейших, ожидаются в районе 3,6 миллиарда рублей в год, сообщил он, напомнив, что приватизация крупнейших обществ, включенных в перечень стратегических, напрямую зависит от решения президента РФ о доли сокращения участия в них.