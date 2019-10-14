МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ в сентябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировал замедление годовой инфляции в 77 регионах, наибольшее — в южных регионах европейской части РФ, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".

"В сентябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось замедление годовой инфляции в подавляющем большинстве регионов (77 регионов, вес в индексе потребительских цен – около 97%). Замедлились темпы роста цен на все основные компоненты потребительской корзины – продовольственные и непродовольственные товары, услуги", — сказано в документе.

По данным регулятора, в сентябре наибольшее замедление наблюдалось в южных регионах европейской части России (основной вклад внесла динамика цен на пассажирский транспорт и продовольственные товары), и в удаленных регионах – за счет локальных факторов на рынке туристических услуг.

"В отличие от предыдущих периодов, в группе регионов с низкими темпами роста цен в сентябре наблюдалось меньшее замедление инфляции. По сравнению с предыдущим периодом региональная неоднородность инфляции выросла незначительно, но продолжает сохраняться на более низком по сравнению с 2018 годом уровне", — отметили вместе с тем в ЦБ.

Наибольшая региональная неоднородность продолжает наблюдаться в ценах на услуги: в 22 регионах из 82 в сентябре наблюдалось ускорение роста цен на услуги, в остальных – замедление, привел данные регулятор.