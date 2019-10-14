ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Состояние американской экономики благоприятствует победе президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах 2020 года, говорится в исследовании аналитического института Oxford Economics.

"Наша выборная модель предсказывает победу Дональда Трампа на общенародном голосовании в ходе президентских выборов 2020 года с отрывом в 5%. Рекордно низкий уровень безработицы, сдержанная инфляция и лишь умеренное ослабление темпов роста доходов будет благоприятствовать действующей партии", — следует из опубликованного доклада.

Аналитики также отмечают, что их модель, которая исключительным образом основывается на экономических факторах, верно предсказала 16 из 18 итогов общенародного голосования на выборах с 1948 года.

Составители доклада уверены, что "неэкономические факторы, вероятно, будут играть нетрадиционно большую роль на этих выборах", указав, в частности, на расследование в рамках процедуры импичмента.