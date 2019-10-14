МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. США могут ввести санкции против Турции уже в понедельник, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По данным агентства, это ответ на "вторжение в Сирию", а также на сообщения об актах жестокости в отношении сирийских курдов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против Турции на фоне военной операции Анкары в Сирии против союзных США формирований SDF.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции.