МОСКВА, 14 окт /ПРАЙМ/. Минюст предлагает сократить с 90 до 10 суток срок приостановления деятельности кафе и ресторанов за нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов в сфере организации общественного питания, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

Минюст разрабатывает поправки в КоАП, совершенствующие нормы об административной ответственности за нарушения в сфере организации общественного питания.

По данным министерства, действующим законодательством за нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов в сфере организации общественного питания предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток. Применение такого наказания означает несколько месяцев простоя и может повлечь нарушение обязательств, в том чисел выплат по кредитным договорам, сокращение рабочих мест, банкротство организации, считают в Минюсте.

"Согласно законопроекту применение административного приостановления деятельности будет возможно только в случае причинения вреда здоровью человека в результате нарушения микробиологических нормативов безопасности. Максимальный срок административного приостановления будет ограничен десятью сутками. Такой срок достаточен для устранения нарушений", — сообщили в министерстве.

Также предлагается административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах) закрепить в одной статье — 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях. При этом из-под действия статьи 14.43 КоАП такие правонарушения будут исключены, что позволит избежать конкуренции соответствующих норм и обеспечит правовую определенность.

"Принятие законопроекта позволит назначать за административные правонарушения в сфере организации общественного питания соразмерные и справедливые административные наказания в зависимости от вредных последствий правонарушений", — заявили в Минюсте.