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ЭР-РИЯД, 14 окт /ПРАЙМ/. Обмен мнениями по региональной тематике, рынку энергоносителей состоялся в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в понедельник, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по региональной проблематике, по положению дел на рынке энергоносителей, по ценам на нефть, говоря проще", — сказал Песков.

Он также отметил, что двусторонние отношения России и Саудовской Аравии очень насыщены перспективными планами по развитию в различных областях.

"Очень активно работает РФПИ, привлекает очень многие компании и соинвестирует вместе с саудовским суверенным фондом (PIF — ред.). Собственно, наверное, можно сказать, что это очень прочный фундамент для дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических и инвестиционных отношений", — добавил Песков.