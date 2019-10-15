МИНСК, 15 окт /ПРАЙМ/. Совет по железнодорожному транспорту стран СНГ соберётся 15-16 октября в Минске, одним из обсуждаемых вопросов, как планируется, станет переход на подшипники кассетного типа в грузовых вагонах с роликовых, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к организации.

Совет по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества создан для координации работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне и выработки согласованных принципов его деятельности. Он состоит из глав администраций и органов управления железнодорожным транспортом. Проходящее в Минске заседание станет 71.

"Планируется", — ответил один из источников на вопрос, будет ли обсуждаться на совете переход на кассетные подшипники в грузовых вагонах с 2021 года. Эту же информацию подтвердил и ряд других собеседников агентства.

Большинство железнодорожных администраций СНГ на заседании комиссии вагонного хозяйства в середине сентября 2019 года согласовали обязательное использование при ремонте грузовых вагонов кассетных подшипников с января 2021 года, сообщал Минтранс РФ. Этот вопрос был рассмотрен и на заседании комиссии по безопасности движения в сентябре в Душанбе. Там принято единогласное решение о целесообразности перехода на кассетные подшипники, говорилось в сообщении российского министерства.

Минтранс РФ сообщал, что после обсуждения на заседании комиссии вагонного хозяйства вопрос будет вынесен на согласование и последующее утверждение на совете по железнодорожному транспорту государств Содружества.

ЗА И ПРОТИВ

Сейчас около 90% грузовых вагонов в РФ оборудованы роликовыми подшипниками. Представитель РЖД сообщал РИА Новости, что переход на использование кассетных подшипников позволит существенно повысить безопасность движения на железных дорогах и снизить затраты собственников подвижного состава. Там добавляли, что многолетняя практика эксплуатации вагонов с кассетными подшипниками свидетельствует о том, что они в четыре раза надёжнее роликовых.

Источник, знакомый с позицией РЖД, в беседе с РИА Новости отмечал, что компания поддерживает переход на кассетные подшипники для грузовых вагонов наряду с повышением скорости и улучшением безопасности ещё из-за расположения их выпуска в России, в то время как большинство производителей роликовых подшипников находятся за пределами РФ.

РЖД оценивают в 10-15 лет реальный срок перехода в России в грузовых вагонах исключительно на кассетные, говорил начальник управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры компании Михаил Сапетов.

Замминистра транспорта РФ Владимир Токарев ранее отмечал, что такой переход позволит кардинальным образом повысить эксплуатационную работу сети железных дорог РФ, надежность грузовых вагонов, а также снизить количество отцепок в текущий отцепочный ремонт. Минтранс отмечал, что монтировать кассетные подшипники планируется в обязательном порядке, но с учетом жизненного цикла колесной пары планомерная замена займет от 8 до 10 лет.

Однако против перевода вагонов на кассетные подшипники с роликовых выступал глава ФАС Игорь Артемьев. Он направил соответствующее письмо министру транспорта РФ Евгению Дитриху и гендиректору РЖД Олегу Белозерову (есть в распоряжении РИА Новости). Там Артемьев указывал, что переход ставит российские компании в зависимость от действий иностранных производителей, потому что они выпускают кассетные подшипники по лицензионным договорам в формате сборочных цехов из поставляемых комплектующих.

Глава ФАС отмечал, что переход создает дискриминационные условия владельцам парка вагонов приписки РФ по сравнению с их коллегами из других стран. В пресс-службе Минтранса России РИА Новости сообщали, что готовы разъяснить ФАС свою позицию по переводу грузовых вагонов на кассетные подшипники на площадке регулятора.