ПЕКИН, 15 окт — Dow Jones. Стремительный рост цен на свинину спровоцировал ускорение инфляции в Китае в сентябре до самого высокого почти за шесть лет уровня, что усложняет задачу Пекина по стимулированию экономики, а также является довольно весомым аргументом в пользу увеличения закупок сельскохозяйственной продукции у США.

Согласно представленным во вторник данным Национального бюро статистики Китая, индекс потребительских цен (CPI) Китая в сентябре вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как целевой уровень инфляции, определенный Пекином на этот год, находится "около 3%". Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с августом, когда годовая инфляция составила 2,8%, а также превзошли срединный прогноз экономистов, опрошенных Wall Street Journal, который предполагал их повышение до 2,9%.

Основной причиной столь стремительного роста индекса CPI стали цены на свинину, которые подскочили на 69% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это был самый быстрый рост цен на данную категорию товаров за 12 лет, и на его долю пришлось более половины роста индекса CPI в сентябре, сообщили в бюро статистики. Вспышки африканской чумы свиней, крайне заразного заболевания, смертельного для этих животных, но не поражающего людей, в значительной степени сократили поголовье свиней в Китае, который является крупнейшим производителем и потребителем свинины в мире.

Быстрый рост цен на свинину и индекса CPI усилили склонность Пекина к покупке свинины и сопутствующих сельскохозяйственных товаров за рубежом, например, в США.

Увеличение закупок сельскохозяйственной продукции у США не только удовлетворит одно из основных требований администрации президента США Дональда Трампа, но и поумерит темпы роста цен на продукты питания в Китае.

Импорт свинины в Китай в сентябре подскочил на 72% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после роста на 76% в августе, о чем свидетельствуют расчеты Wall Street Journal, основанные на опубликованных в понедельник данных Таможенного управления Китая.

В последние несколько дней США и Китай провели очередной раунд очных переговоров на высоком уровне, которые завершились перемирием. По словам Трампа, Китай намерен закупить у США сельскохозяйственную продукцию на сумму 40-50 млрд долларов, тогда как Вашингтон воздержится от запланированного повышения пошлин на импорт китайских товаров.

Вследствие длительной торговой войны покупки Китаем сельскохозяйственных товаров у США в 2018 году сократились до 8,6 млрд долларов, тогда как в среднем в период с 2012 по 2017 год их объем составлял 21 млрд долларов в год. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные CICC.

В сентябре цены на продукты питания в Китае выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что стало самым высоким темпом почти за восемь лет, тогда как темпы роста цен на непродовольственные товары замедлились до 1% с 1,1% в августе.

"Опасность длительного периода роста цен на продукты питания кроется в изменении инфляционных ожиданий", — отметил экономист UBS Нин Чзан. Властям Китая будет непросто обуздать инфляцию, если потребители привыкнут к устойчивому росту цен, добавил он.

Темпы индекса цен производителей (PPI) Китая продолжали замедляться в сентябре на фоне падения цен на сырье, сообщили в бюро статистики. Индекс PPI Китая в сентябре упал на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после снижения на 0,8% в августе.

"Властям Китая необходимо пристально отслеживать темпы потребительских цен, хотя, вероятно, они продолжат осторожное смягчение денежно-кредитной политики для стимулирования роста экономики", — сказал Чзан.

В понедельник (на встрече с главами местных администраций) премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что экономика страны испытывает все более сильное давление на фоне слабости спроса, угасания импульса роста в некоторых районах и роста цен на некоторые продукты питания. Он призвал муниципальные власти противостоять этому давлению и предпринять меры стабилизации цен и роста занятости, чтобы достичь поставленных на этот год целей в области экономической активности.

Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидают дальнейшего замедления роста экономики Китая в 3-м квартале, до 6,1%, что станет самым низким показателем более чем за 25 лет. Национальное бюро статистики Китая опубликует отчет по росту ВВП и другие экономические показатели в пятницу.

— Авторы Grace Zhu, Liyan Qi, перевод ПРАЙМ, +7 495 974 7664, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ