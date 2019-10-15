МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в сентябре ускорилась до 5,3% с 5,28% в августе, сообщает Банк России.

"Оценка трендовой инфляции в сентябре 2019 года немного выросла — до 5,3% с 5,28% в августе", — говорится в материалах регулятора.

ЦБ отмечает, что незначительный рост оценки трендовой инфляции при заметном снижении показателя общего роста цен может указывать на весомый вклад временных факторов в замедление инфляции на потребительском рынке.

При этом оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, продолжила снижение, составив 3,72% в сентябре после 3,86% в августе, добавляет регулятор.