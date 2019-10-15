МОСКВА, 15 окт — Dow Jones. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, выступая в Лондоне во вторник, заявил, что одним из главных рисков является замедление экономики сильнее большинства прогнозов.

Буллард, который имеет право голоса в Комитете по операциям на открытом рынке ФРС США, в этом году принадлежал к числу самых ярых сторонников снижения ставок. Он ничего не сказал про целесообразность дальнейшего снижения стоимости краткосрочных заимствований в настоящее время.

"Резкое изменение денежно-кредитной политики Комитетом по операциям на открытом рынке ФРС США в 2019 году было попыткой защититься от понижательных рисков", — сказал Буллард о сокращениях процентных ставок на четверть процентного пункта, осуществленных ФРС в июле и сентябре. ФРС "может сделать выбор в пользу дальнейшего смягчения политики, но решение будет приниматься на каждом заседании отдельно", добавил он.

В сентябре Буллард возражал против снижения ставок, считая целесообразным более агрессивное смягчение политики. Как ожидается, ФРС вновь уменьшит стоимость заимствований по итогам заседания в конце октября, но со стороны руководства центрального банка не поступало сигналов о том, что они действительно намерены сделать этот шаг.

Президент ФРС-Миннеаполис Нил Кашкари, один из главных сторонников снижения ставок, в настоящий момент не имеющий права голоса на заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, на прошлой неделе в интервью Wall Street Journal тоже прокомментировал денежно-кредитную политику.

"Я думаю, что в настоящее время денежно-кредитная политика является нейтральной или, возможно, немного сдерживающей, — отметил он. — Если экономические данные будут следовать своей нынешней тенденции, я буду выступать за новое снижение ключевой ставки. Не знаю, насколько далеко нам придется зайти".

ФРС осуществляет снижение ставок, чтобы способствовать нивелированию рисков для экономики, источником которых является замедление мировой экономики и неопределенность перспектив мировой торговли. При этом экономическая активность в США вне производственного сектора остается относительно здоровой, и по этой причине некоторые руководители ФРС возражают против снижения ставок.

"Эффект (смягчения политики) оказался более масштабным, чем можно было бы ожидать только лишь от двух последних сокращений ставок, так как в конце прошлого года предполагалось дальнейшее повышение ставок ФРС в 2019 году. В настоящее время денежно-кредитная политика США в значительной степени более мягкая, чем в конце прошлого года", — добавил он.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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