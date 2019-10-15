МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 16 октября предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Кроме того, министерство предложит инфляционные ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 5,355 миллиарда рублей по номинальной стоимости.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов рублей, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.