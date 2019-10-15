ВАШИНГТОН, 15 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год — на этот раз на 0,1 процентного пункта, до 1,1%, следует из октябрьского доклада фонда по росту мировой экономики World Economic Outlook (WEO).

Прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,9%.

Прогноз по экономическому росту в России на текущий год МВФ понижает уже третий раз. Предыдущие пересмотры прогноза были в июле и в январе (на 0,4 и 0,2 процентного пункта соответственно).

Одним из основных факторов очередного ухудшения прогноза стал пересмотр цен на нефть, отмечается в докладе.

МИРОВОЙ ВВП

Прогноз по росту мирового ВВП на 2019 и 2020 годы также понижен – на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3% и 3,4% соответственно. В прошлый раз МВФ понижал прогнозы в июле. В апреле фонд понижал прогноз роста мирового ВВП на 2019 год.

МВФ отмечает, что ожидаемый в 2019 году рост на 3% — "самый медленный со времен мирового финансового кризиса".

"Это серьезный спад с 3,8% в 2017 году, когда мир был в синхронном подъеме. Этот сдержанный рост является следствием растущих торговых барьеров, повышенной неопределенности в части торговли и геополитики", — отмечается в докладе.

ЭКОНОМИКА КИТАЯ

МВФ понизил прогнозы по росту ВВП Китая на текущий и следующий год на 0,1 и 0,2 процентного пункта — до 6,1% и 5,8% соответственно, следует из октябрьского доклада фонда.

Помимо влияния торговой войны с США, фонд связывает ухудшение прогнозов по Китаю с тем, что "его экономика движется к более устойчивым темпам роста в среднесрочной перспективе".

В июле МВФ уже понижал прогнозы по росту китайского ВВП на 2019-2020 годы — на 0,1 процентного пункта, до 6,2% и 6% соответственно.

По оценкам МВФ, из-за торгового конфликта США и Китая глобальная экономика потеряет 0,8%, заявляли ранее представители фонда.

ЭКОНОМИКА США

Прогноз по росту крупнейшей мировой экономики, США, на 2019 год понижен на 0,2 процентного пункта — до 2,4%. Прогноз на 2020 год, напротив, повышен на 0,2 процентного пункта — до 2,1%.

Снижение прогноза на текущий год фонд связывает с "вторичными эффектами от торговой напряженности между США и Китаем".

В июльском докладе МВФ прогнозировал рост ВВП США в 2019 году на 2,6%, в 2020 году – на 1,9%.

ЕВРОЗОНА

МВФ понизил прогнозы по росту экономики еврозоны на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 1,2% и 1,4% соответственно. В числе факторов ухудшения прогнозов фонд в первую очередь называет "вторичные эффекты от торговой напряженности между США и Китаем", а также старение населения и низкую производительность труда в развитых экономиках.