МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. "Алроса" по итогам января-сентября 2019 года сократила чистую прибыль по РСБУ на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 42,239 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 34,7% — до 119,76 миллиарда рублей. Компания отмечает, что снижение чистой прибыли и выручки обусловлено сложной конъюнктурой мирового алмазно-бриллиантового рынка.

Валовая прибыль сократилась вдвое, до 51,417 миллиарда рублей. Коммерческие расходы уменьшились на 12,9%, до 1,349 миллиарда рублей. Управленческие расходы выросли на 52,5%, составив 9,208 миллиарда рублей.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. В 2018 году "Алроса" увеличила продажи алмазов и бриллиантов на 6% — до 4,5 миллиарда долларов.