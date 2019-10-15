МИНСК, 15 окт /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Белоруссии на 2020 год до 0,3% с ожидавшегося ранее уровня 2,2%, следует из доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

По данным октябрьского прогноза, в 2019 году экономика республики прибавит 1,5%. Ранее, в апреле, МВФ прогнозировал увеличение белорусского ВВП в текущем году на 1,8%.

МВФ также уточнил прогноз инфляции в Белоруссии: по оценке фонда, в 2019 году она составит 5,4% (ранее ожидалось 5%), в 2020 году — 4,8% (5%).

В октябре Всемирный банк также понизил прогноз роста экономики Белоруссии в 2019 году до 1,5%, в то время как в июне ВБ прогнозировал рост в 1,8%.

В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым предусмотрен рост ВВП страны в 2019 году на 4% и инфляция не более 5%. По данным официальной статистики, ВВП в январе-августе текущего года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инфляция в Белоруссии за девять месяцев текущего года составила 3,4%.