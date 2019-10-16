МОСКВА, 16 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведет в Екатеринбурге совещание о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД), а также примет участие в международной выставке "Дорога-2019", сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Шестнадцатого октября в Екатеринбурге Дмитрий Медведев проведет совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и примет участие в работе международной специализированной выставки "Дорога-2019", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Медведев посетит Екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения и в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия аналогичного центра в Новосибирске. В мероприятиях также примут участие заместитель председателя правительства Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, руководитель Росавтодора Андрей Костюк.

Кроме того, в рамках поездки премьер-министр проведет встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В конце сентября вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" с участием регионов раскритиковал их за низкую готовность работ. Он заявил, что лишь каждый пятый регион на сегодняшний день имеет удовлетворительные показатели по выполнению работ в рамках нацпроекта БКАД. Тогда же первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов добавил, что общий процент выполнения работ по всем субъектам РФ на 24 сентября составлял 70,2%, или 91 миллион квадратных метров.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил регионам в кратчайшие сроки устранить отставание по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На конец июля расходы на этот нацпроект были исполнены на 12,2%. По сообщению Минтранса, первые итоги реализации нацпроекта будут подведены в четвертом квартале 2019 года.