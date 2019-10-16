МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Уровень инфляции в России в 2020 году будет во многом зависеть от политики Банка России, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Во многом будет зависеть от политики Центрального банка, насколько будут приниматься решение по цене денег, а это компетенция Банка России", — сказал он, отвечая на вопрос о наиболее вероятном уровне инфляции на 2020 год.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в конце сентября заявлял, что инфляция в РФ снижается даже быстрее тех ожиданий, которые сам он озвучивал в июле нынешнего года. В свою очередь президент России Владимир Путин назвал одной из причин снижения инфляции в стране "подкрутку" Центробанком в ожидании прихода в экономику 700 миллиардов рублей, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

По прогнозам Минэкономразвития, инфляция в 2020 году составит 3%. Министерство прогнозирует сильный дезинфляционный тренд в России, несмотря на смягчение ДКП. Расчеты основаны на том, что благодаря мерам ЦБ резко замедлится рост потребкредитования (с 20% в 2019 году до 4% в 2020 году). По мнению Орешкина, такое снижение возможно только в случае действенных мер ЦБ.

При этом Банк России такую оценку считает нереалистичной и прогнозирует рост потребкредитования в 2020 году на 10%. ЦБ ожидает инфляцию на конец 2020 года в 4%.