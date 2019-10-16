КИЕВ, 16 окт — ПРАЙМ. Цена на газ для населения в межотопительный сезон 2019 года снизилась на 32%, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".

В сентябре "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для населения на 3,4% — до 180 долларов за тысячу кубометров.

"С апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей, снизилась на 32% благодаря рыночным механизмам", — говорится в сообщении.

По информации компании, цена на газ для населения в октябре по сравнению с сентябрем снизилась почти на 5%. "Октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), снизилась на 4,9% по сравнению с уровнем сентября и составит 4 272,76 гривен за тысячу кубометров (172,3 доллара — ред.)", — говорится в сообщении.

Кабинет министров Украины в апреле принял постановление, которым обязал "Нафтогаз" с июня продавать для населения газ дешевле.