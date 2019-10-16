МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Перекредитование россиян является пирамидой, так как люди берут новые кредиты не только на сумму основного долга по старым займам, но и на накопленные проценты, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Что такое перекредитование? Перекредитование — это пирамида. Потому что люди перекредитовывались не только на основную сумму, но и на накопленные проценты, как правило. Поэтому рано или поздно это приведет к банкротству", — сказал Моисеев.

Российские финансовые власти с лета ведут горячее обсуждение темы потребительского кредитования. В частности, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что ситуация в этом сегменте приобретает черты социальной проблемы. Министр также считает возможной рецессию в экономике в 2021 году из-за того, что банки перестанут перекредитовывать граждан с высокими долгами. Также он указывал, что кредиты снижают уровень доходов населения из-за выплат процентов.

В базовый сценарий прогноза, предполагающий стабильное развитие российской экономики, Минэкономразвития заложило предпосылку о замедлении роста потребкредитования в РФ до 20% в 2019 году и до 4% к концу 2020 года, рассчитывая на действенные меры со стороны ЦБ.

Со своей стороны глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что высокая закредитованность населения не означает пузыря на рынке, это следствие низкого уровня жизни людей. По ее словам, ЦБ не ставит цели добиваться замедления роста потребкредитования до ожидаемых Минэкономразвития 4%, поскольку не видит связанных с этим рисков для финансовой стабильности РФ. Регулятор прогнозирует рост потребкредитования в 2020 году на уровне 10%.

Моисеев в среду отметил, что Минфин считает цифру в 10% по 2020 году более близкой к истине.