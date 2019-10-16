МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в сентябре в месячном выражении уменьшился на 0,3%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что объем розничных продаж за отчетный месяц вырос к предыдущему месяцу на 0,3%.

Показатель августа был пересмотрен до роста на 0,6% в месячном выражении с увеличения на 0,4%, о чем сообщалось месяцем ранее.

Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в сентябре снизился к августу на 0,1%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.