МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Росстат с 8 по 14 октября четвертую неделю подряд зафиксировал в России нулевую инфляцию, с начала года рост цен составил 2,3%, сообщает ведомство.

Ранее три недели подряд в России сохранялась недельная дефляция на уровне 0,1%.

"За период с 8 по 14 октября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%. С начала октября он составил 100%, с начала года – 102,3% ", — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю цены на гречневую крупу выросли на 1,7%, куриные яйца – на 0,8%, пастеризованное молоко, сливочное масло и печенье – на 0,3%, мясные консервы, сыры и чай – на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,4%, пшено – на 0,8%, мясо кур – на 0,3%, баранину и пшеничную муку – на 0,2%.

Плодоовощная продукция подешевела на 0,8%, в том числе яблоки – на 2,3%, картофель – на 2%, морковь – на 1,8%, белокочанная капуста – на 1,5%, репчатый лук – на 1%. В то же время помидоры стали дороже на 5,2%, огурцы – на 2,1%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,1%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию в октябре на уровне 0,1-0,2%, что соответствует годовым темпам роста в 3,7-3,8%. МЭР РФ в августе понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3%. Банк России в начале сентября также снизил свой прогноз — до 4-4,5% с 4,2-4,7%.