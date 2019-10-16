МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россия по итогам января-сентября 2019 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные Росстата.

В сентябре 2019 года относительно сентября 2018 года производство золота выросло на 11,0%. При этом относительно предыдущего месяца — августа 2019 года — снижение составило 12,8%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.