РФ в январе-сентябре увеличила производство золота на 20,2%
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россия по итогам января-сентября 2019 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные Росстата.
В сентябре 2019 года относительно сентября 2018 года производство золота выросло на 11,0%. При этом относительно предыдущего месяца — августа 2019 года — снижение составило 12,8%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
https://1prime.ru/state_regulation/20191016/830418804.html