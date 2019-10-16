МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Рост промышленного производства в РФ в сентябре ускорился в годовом выражении до 3% с августовских 2,9%, по итогам девяти месяцев составил 2,7% против 3% за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат.

В месячном выражении рост в сентябре составил 2,7%, а с исключением сезонного и календарного факторов был зафиксирован спад в 0,1%.

В сырьевом секторе наибольший прирост показала добыча прочих полезных ископаемых – 18% к сентябрю 2018 года и 0,5% к августу 2019 года, за счет драгоценных и полудрагоценных минералов.

Динамично растут показатели, характеризующие предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых, в том числе сжижение природного газа. Прирост по сравнению сентябрем 2018 года составил 7,9%, с августом 2019 года – 3,7%.

Однако в сентябре 2019 года зафиксировано снижение добычи металлических руд на 1,3% по сравнению с сентябрем 2018 года и на 5,9% по сравнению с августом 2019 года. Это связано с ремонтом основного оборудования на ряде крупных добывающих предприятий.

Рост промышленного производства в РФ по итогам 2018 года ускорился до 2,9% с 2,1% годом ранее, но оказался чуть ниже прогноза Минэкономразвития в 3%.