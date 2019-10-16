МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил инфляционные облигации федерального займа (ОФЗ) серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 5,355 миллиарда рублей при спросе в 20,037 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 93,285% от номинала, доходность по цене отсечения — 3,47% годовых. Средневзвешенная цена составила 93,3265% от номинала, средневзвешенная доходность — 3,46% годовых.

Ранее в среду Минфин разместил ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года на 29,616 миллиарда рублей при спросе в 46,025 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 109,31% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,94% годовых. Средневзвешенная цена составила 109,31% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,94% годовых.