МОСКВА, 16 окт /ПРАЙМ/. Экономика США в последнее время росла умеренными темпами, а активность в промышленном секторе продолжила снижаться, говорится в "Бежевой книге" (Beige Book) — сводке комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране.

"Экономика США росла темпами от слабого до умеренного с момента предыдущего доклада, деловая активность варьировалась между регионами страны", — говорится в релизе.

Активность в сфере промышленности продолжила снижаться, и эксперты из отдельных регионов, опрошенные Федрезервом, указали, что на это влияет сохранение внешнеторговой напряжённости и замедление роста мировой экономики. Сельскохозяйственные условия продолжили ухудшаться из-за негативных погодных явлений, низких цен на сырьё и торговых перебоев, также говорится в документе.

Занятость за период несколько выросла, при этом спрос был больше на рабочую силу в сфере профессиональных услуг и информационных технологий, и меньше — в сфере грузоперевозок и производства. Зарплаты в большинстве регионов росли умеренными темпами, говорится в комментариях.

Собеседники ФРС также отметили умеренный рост цен в большинстве регионов. В сфере розничной торговли и производства было отмечено увеличение производственных затрат, часто на товары, на которые распространились новые пошлины, но ритейлерам удалось решить эту проблему с более заметным успехом, говорится в отчёте.

В целом же собеседники ФРС выразили уверенность в том, что экономический рост в США продолжится, при этом многие ухудшили свои прогнозы этой динамики на ближайшие полгода-год.