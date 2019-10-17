ВАШИНГТОН, 17 окт /ПРАЙМ/. Очередное заседание "финансовой двадцатки" пройдет в Вашингтоне 17-18 октября в рамках ежегодных совещаний советов управляющих группы Всемирного банка и МВФ. На мероприятии традиционно будут затронуты глобальные финансовые и экономические вопросы, а одним из итогов встречи может стать решение о безрезультативности 15-го пересмотра квот в МВФ и переходе к 16-му.

Российскую делегацию на мероприятиях представляют первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Помимо многосторонних мероприятий, члены российской делегации также традиционно проводят двусторонние встречи и с инвесторами.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявляла РИА Новости, что на встрече "финансовой двадцатки" будут обсуждаться, в том числе, вопросы торгового протекционизма. По ее словам, Россия разделяет подход партнеров к этой проблеме как в G20, так и в БРИКС. Она добавила, что пойдет речь и о предотвращении возможной рецессии.

КВОТЫ В МВФ

Одним из итогов заседания финансовой G20 может стать решение о безрезультатном завершении 15-го пересмотра квот стран-акционеров в МВФ и о переходе к 16-му пересмотру, сообщил журналистам источник в российской делегации.

Квота страны в МВФ определяет размер ее финансовых обязательств перед фондом, от нее зависит число голосов в фонде и доступ страны к финансированию. Последний раз эти доли перераспределялись в 2010 году в рамках 14-го пересмотра квот, когда совокупный капитал МВФ был увеличен на 100%, а в пользу развивающихся стран были переданы 6% квот. Однако общая доля развивающихся стран в фонде составляет только 42,5%, остальные 57,5% принадлежат развитым странам.

"Большая двадцатка" ранее утвердила "дорожную карту", по которой к 2019 году квоты стран в МВФ должны быть перераспределены по новой формуле. Страны с развивающимися экономиками должны получить больше веса в этом институте, созданном для поддержки финансовой стабильности его участников, а традиционные акционеры — потерять часть своих долей. Однако новую формулу согласовать не удалось из-за противодействия США.

"В Вашингтоне может быть принято принципиальное решение о том, что мы закрываем 15-й пересмотр и делаем новый целевой ориентир в виде 16-го пересмотра квот, который должен быть завершён, надеюсь, с каким-то успешным результатом, к 2023 году", — сказал источник.

Пока нет решения по квотному капиталу фонда, то предлагается увеличивать заемный капитал МВФ, отметил источник. "Рассматриваться будет вопрос. Пока это, естественно, не решение, а предложение к обсуждению — удвоение. Немаловажный аспект, что это решение, обязательство должны поддержать и крупнейшие экономики, в первую очередь, США, без наличия вклада которых вся конструкция сразу будет поставлена под угрозу, потому что они свои обязательства в рамках NAB (New Arrangements to Borrow, новые соглашения о заимствованиях — ред.) должны будут удвоить", — добавил он.