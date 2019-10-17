МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Бюджет РФ потерял в 2018 году не менее 11,5 миллиарда рублей из-за несостоявшихся торгов на право пользования участками недр и 1,1 миллиарда рублей из-за отсутствия поправок на инфляцию при расчете разовых и регулярных платежей за пользование недрами, сообщила Счетная палата РФ.

Ведомство провело проверку осуществления Роснедрами и его территориальными департаментами в Уральском и Северо-Кавказском округах полномочий администраторов доходов в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года, в частности, подготовку условий проведения конкурсов и аукционов на право пользования участками недр. По завершении проверки аудиторы пришли к выводу о необходимости актуализации законодательства о недрах.

"Вызывает озабоченность… вопрос вовлечения участков недр в хозяйственный оборот. Так, в 2018 году доля состоявшихся торгов составила только 67% от объявленных и в результате федеральный бюджет не получил не менее 11,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По итогам проверки ведомство предложило Роснедрам поднять вопрос об отмене сбора за участие в торгах. Неналоговые доходы, которые администрируют Роснедра, составили 27,7 миллиарда рублей, 93% из них – разовые платежи за пользование недрами, которые агентство взимает в том числе при проведении торгов. "У нас конкурсы и аукционы проводят агентство по рыболовству, по лесному хозяйству, водному хозяйству, и только у Роснедр есть сбор за участие в конкурсе или аукционе. При этом какое-либо обоснование взимания данного сбора отсутствует", — отметил аудитор Сергей Штогрин.

Кроме того, по данным Счетной палаты, ставка по экспертизе запасов полезных ископаемых не пересматривалась с 2007 года, а по экспертизе проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр — с 2010 года. "Применение индекса инфляции к данным платежам позволило бы только за 2018 год дополнительно получить в федеральный бюджет порядка 1,1 миллиарда рублей", — поясняет ведомство. По мнению Счетной палаты, правительству следует учесть эти факты и ввести коэффициент, отражающий инфляционные процессы.

Еще одна проблема, на которую Счетная палата обратила внимание, — неактуальные ставки регулярных платежей. "Минимальные и максимальные ставки, установленные федеральным законом "О недрах", не пересматривались с 2002 года. За это время индекс потребительских цен на товары и услуги составил 386,8%. Естественно, что бюджет теряет доход в этом случае", — подчеркнул Штогрин.