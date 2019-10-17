БРЮССЕЛЬ, 17 окт — ПРАЙМ. Саммит глав государств Евросоюза будет обсуждать возможность отсрочки даты выхода Великобритании из ЕС, если к этому моменту так и не будет достигнута договорённость по выходу из сложившейся ситуации с Brexit, сказал журналистам источник в институтах власти ЕС.

Саммит начнётся днём в четверг и пока планируется его завершение в пятницу.

"Отсрочка будет сильно присутствовать в дискуссиях, если сделка не будет на столе", — сказал источник.