МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. "Уралхим" опроверг информацию о неуплате налогов в бюджет РФ, налоговых махинациях и получении кредитов в государственных банках с целью вывода средств за рубеж, говорится в распространенном в четверг официальном заявлении компании. "Уралхим" назвал предположения о предбанкротном состоянии и возможной ликвидации беспочвенными.

В заявлении отмечается, что ранее в ряде СМИ была опубликована серия материалов, с обвинениями компании в неуплате налогов, а руководства "Уралхима" — в коррупции и попытках оказать влияние на налоговые и правоохранительные органы. "Компания "Уралхим" заявляет, что приведенные в публикациях и материалах цифры и утверждения – недостоверные и являются измышлениями авторов. Данные публикации предназначены для нанесения ущерба компании и не имеют ничего общего с реальной бизнес-журналистикой", — подчеркивается в сообщении.

"Авторы намеренно искажали все показатели, вводя в заблуждение читателей. Менеджмент компании "Уралхим" уверен в перспективах своего бизнеса, мы продолжаем инвестировать в производство, модернизировать его, обеспечивать людей работой, а бюджеты различных уровней – доходом. Любое сообщение о возможном банкротстве "Уралхима" мы воспринимаем как клевету и рассмотрим вопрос привлечения авторов и распространителей недостоверной информации к ответственности через суд", — сказал заместитель генерального директора "Уралхима" Игорь Буланцев.

"Уралхим" связывает последние публикации в СМИ с судебным разбирательством в отношении руководства "Тольяттиазота", по которому суд обязал подсудимых возместить 77,3 млрд рублей в пользу "ТоАЗа". В рамках дела "Уралхим" получит денежную компенсацию ущерба в сумме 10,3 млрд рублей. При этом руководство завода отрицает факт нанесения ущерба "Тольяттиазоту": подсудимые отказываются возмещать прямые убытки, понесенные заводом, миноритарными акционерами и государством.