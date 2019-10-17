КИЕВ, 17 окт — ПРАЙМ. Укрепление гривны способствовало уменьшению расчётного общего объема государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-август более чем на 4 миллиарда долларов, заявил председатель счетной палаты (СП) страны Валерий Пацкан.

"Укрепление гривны имеет две стороны медали. Позитив — за восемь месяцев этого года общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 101,3 миллиарда гривен (4,06 миллиарда долларов — ред.)", — цитирует Пацкана в четверг пресс-служба регулятора.

Однако, по его словам, некачественное прогнозирование и планирование, как правило, приводит к невыполнению показателей государственного бюджета. В частности, отметил он, в госбюджет на 2019 был заложен валютный курс, который существенно отличается от того, который есть сегодня. Это, по словам Пацкана, привело к значительному недополучению доходов.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что за девять месяцев этого года, по оценке счетной палаты, укрепление гривны привело к недополучению 20,7 миллиарда гривен (829 миллионов долларов — ред.) доходов государственного бюджета. И это неудивительно, ведь 40% объема доходов государственного бюджета ведется с использованием курса гривны к доллару США или евро", — также цитирует Пацкана пресс-служба.

Глава СП также отметил, что в проект госбюджета на 2020 год заложен средний обменный курс гривны к доллару и евро на уровне прогноза на этот год — 28,2 и 31,9 гривны соответственно. "Но эти показатели значительно отличаются от сегодняшних. Поэтому, считаю, без пересмотра не обойтись. Иначе, не исключаю, мы снова столкнемся с проблемами", — подчеркнул он.