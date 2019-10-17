МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в сентябре уменьшилось на 9,4% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составило 1,256 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя по сравнению с первоначальным показателем августа в 1,364 миллиона — до 1,32 миллиона новостроек. Показатель августа был пересмотрен до 1,386 миллиона.