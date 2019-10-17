МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%, следует из материалов Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3%, в январе сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года увеличились на 0,2%", — говорится в документе.

Кроме того, Росстат несколько улучшил оценку по динамике реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале — теперь вместо снижения на 0,2% снижение показателя оценивается в 0,1%.

Росстат в марте объявил о том, что приостанавливает публикацию ежемесячных данных о денежных доходах и будет публиковать эти сведения ежеквартально.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%, реальные располагаемые доходы — на 0,1%.

Реальные зарплаты в России в августе выросли на 2,4% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019 года составила 44,961 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе-августе 2019 года — на 7,2%", — говорится в документе.

В прошлом месяце Росстат опубликовал предварительную оценку роста реальных заработных плат в августе на 3%.

По сравнению с июлем реальные зарплаты в августе снизились на 3,3%. В январе-августе рост реальных зарплат составил 2,2%.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%.