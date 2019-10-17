МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Нерезиденты в третьем квартале 2019 года сократили покупки гособлигаций РФ на вторичном рынке до 1,1 миллиарда долларов с 10,5 миллиарда во втором квартале, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Платежный баланс России".

"В третьем квартале приток иностранного капитала в государственный сектор (включая федеральные органы управления, субъекты Российской Федерации и центральный банк) снизился. Объем покупок нерезидентами российских гособлигаций на вторичном рынке уменьшился до 1,1 миллиарда долларов США (во втором квартале: 10,5 миллиарда долларов США)", — говорится в документе.

Сальдо финансовых операций государственного сектора сократилось не так сильно – до 4,5 миллиарда долларов (против 5,9 миллиарда долларов во втором квартале) за счет снижения активов на 3,1 миллиарда долларов после их роста на 1,2 миллиарда долларов во втором квартале.