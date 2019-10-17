ВАШИНГТОН, 17 окт — ПРАЙМ. Достижение торговой сделки между США и Китаем может стать стимулом для экономического роста, однако нужно делать больше, заявила в ходе пресс-конференции глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Это очень важно. Это две очень сильные и важные экономики. И это могло бы подтолкнуть экономику (к росту – ред.). Но мы не должны ограничиваться малым. Чтобы получить больший рост, нам нужны более серьёзные шаги", — сказала она.

На текущей неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торгового соглашения, который их президенты подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел на прошлой неделе, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.

СМИ также сообщали, что Китай хочет провести дополнительные обсуждения с США в конце месяца по деталям первой части торговой сделки, а также убедить Вашингтон пересмотреть запланированное на декабрь повышение пошлин. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не исключает введения новых пошлин против Китая 15 декабря, но надеется на заключение сделки.