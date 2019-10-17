МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в сентябре ускорился до 2% с уточненных 1,7% в августе, в январе-сентябре оценивается в 1,2%, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности. Октябрь 2019 года".

"Темп роста ВВП с начала текущего года оценивается на уровне 1,2% год к году, в сентябре – на уровне 2% в годовом выражении", — говорится в обзоре министерства.

По прежней оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в августе составил 1,6%.

В обзоре также говорится, что рост ВВП РФ в третьем квартале ускорился до 1,9% после 0,9% во втором квартале. "По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в третьем квартале ускорился до 1,9% год к году (по сравнению с 0,9% в годовом выражении и 0,5% год к году во втором и первом кварталах соответственно)", — отмечается в документе.

Как следует из обзора министерства, резкое ускорение роста ВВП является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами.

"Более высокий по сравнению с первым полугодием темп роста ВВП обусловлен значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, которое произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса", — отмечают авторы документа.

По данным Росстата, ВВП РФ в первом полугодии 2019 года вырос на 0,7% в годовом выражении. Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из того, что ВВП РФ вырастет в 2019 году на 1,3%.

Рост ВВП РФ в четвертом квартале может замедлиться до 1,4–1,5% в годовом выражении с 1,9% в третьем квартале на фоне замедления потребительского спроса, также говорится в обзоре Минэкономразвития.

"С учетом ожидаемого дальнейшего охлаждения потребительского спроса темп роста ВВП в четвертом квартале может замедлиться до 1,4–1,5% год к году", — указывается в документе.

Министерство отмечает, что рост потребительского спроса замедлился, несмотря на рост реальных располагаемых доходов населения (на 3,0% год к году в третьем квартале 2019 года), что произошло в результате некоторого замедления темпов роста потребительского кредитования на фоне увеличения долговой нагрузки населения.

"В четвертом квартале ожидается продолжение тенденции к замедлению потребительского спроса на фоне более значимого снижения темпов роста потребительского кредитования после введенных Банком России с 1 октября ограничительных мер", — добавили в Минэкономразвития.