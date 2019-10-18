ПЕКИН, 18 окт /ПРАЙМ/. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первых трех кварталов 2019 года вырос на 8,2%, составив 29,66 триллиона юаней (около 4,18 триллиона долларов), свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.

При этом в городах розничные продажи выросли на 8,0%, составив 25,35 триллиона юаней (3,5 триллиона долларов). Продажи в сельской местности ускорились на 9,0% — до 4,31 триллиона юаней (607 миллиардов долларов).

Рост розничных онлайн-продаж за первые девять месяцев 2019 года составил 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 7,3 триллиона юаней (989,6 миллиарда долларов). Объем розничных продаж через интернет физических товаров за отчетный период составил 5,77 триллиона юаней (813 миллиардов долларов), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 20,5%,

По итогам 2018 года объем розничных продаж вырос на 9%, составив 38,09 триллиона юаней (5,5 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж составил 23,9%, составив 9 триллионов юаней (1,3 триллиона долларов).