ПЕКИН, 18 окт /ПРАЙМ/. Около 11 миллионов рабочих мест были созданы в Китае за первые девять месяцев 2019 года, это 99,7% плана на весь год, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро.

"За первые три квартала 2019 года в городах Китая было создано 10,97 миллиона новых рабочих мест, что составляет 99,7% от годового плана", — говорится в докладе.

Отдельно по итогам сентября коэффициент городской безработицы составил 5,2%, показатель остался неизменным с августа. Согласно последним данным, коэффициент безработицы среди жителей от 25 до 59 лет составил 4,6%.

В сентябре наемные сотрудники в среднем работали по 46,7 часа в неделю. По итогам первых трех кварталов число трудовых мигрантов из села составило 183,36 миллиона — на 2,01 миллиона больше, чем за этот же период прошлого года.

Согласно официальному прогнозу, по итогам 2019 года уровень городской безработицы в Китае составит 4,5%, планируется создать более 11 миллионов рабочих мест. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в 2018 году составил 3,8%, что оказалось значительно ниже прогнозов властей в 4,5%, в прошлом году удалось создать 13,61 миллиона новых рабочих мест.